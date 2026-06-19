В Свердловской области на обновление уличного освещения потратят 78 млн

Систему уличного освещения обновят в нескольких населенных пунктах Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на модернизацию сети уличного освещения направят более 78 миллионов рублей. Об этом на заседании областного правительства рассказал губернатор Денис Паслер.

– В областную программу энергосбережения на 2026 год включили мероприятия по модернизации объектов уличного освещения в Асбестовском, Верхотурском, Невьянском, Полевском, Североуральском и Туринском муниципальных округах, а также в поселениях Нижнесергинского района, – отметил Денис Паслер.

В этих населенных пунктах в рамках модернизации также установят энергоэффективные светильники.

Напомним, что в Свердловской области на ремонт региональных дорог потратят 7,5 миллиарда рублей. Работы ведутся в Серове, Сысерти, Североуральске и других городах.