Екатеринбуржцам разрешили жарить шашлыки

Особый противопожарный режим отменен, можно вновь жарить шашлыки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим. Он действовал с 15 апреля. Решения принято в связи с установлением погоды, способствующей снижению пожарной опасности и стабилизации обстановки.

– Запрет распространялся на посещение лесов и торфяников, проезд на автомобилях в лесные массивы и использование открытого огня и мангалов, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Однако граждане по-прежнему обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, установленные федеральным законом. Нельзя разводить открытый огонь на природе, а также оставлять пропитанные горючими веществами материалы в непредусмотренных для этого местах.

Запрещено заправлять топливный бак при заведенном двигателе, вести работы с огнем на торфяниках, а также сжигать хворост, опилки и траву рядом с лесом.

Напомним, что 18 июня на заседании правительства Свердловской области губернатор Денис Паслер принял решение об отмене особого противопожарного режима на всей территории региона. В области режим ввели 25 апреля.