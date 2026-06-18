«Урал» объявил о переходе нападающего московского «Динамо»

Денис Боков перешел на правах аренды. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

Футбольные клубы «Урал» и московское «Динамо» достигли договоренностей по поводу аренды 20-летнего нападающего Дениса Бокова. соглашение рассчитано на сезон 2026/27. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Урал».

- Денис, удачи в оранжево-черных цветах! – сказано в сообщении футбольного клуба.

Спортсмен был воспитанником академии «Динамо». В августе 2024 года он дебютировал в Российской Премьер Лиге против ФК «Краснодар».

На его счету в «Динамо – 2» было 60 матчей, а также 20 голов. Он одержал победу во Второй лиге в сезоне 2024 года.