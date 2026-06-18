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НовостиОбщество18 июня 2026 17:10

Свердловчанам вновь разрешили жарить шашлыки на природе

На Среднем Урале 18 июня отменили особый противопожарный режим
Маргарита РАЗУМОВА
На Среднем Урале снят особый противопожарный режим

На Среднем Урале снят особый противопожарный режим

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании регионального правительства 18 июня приняли решение отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Начиная с 19 июня, в регионе снимут запрет на разведение открытого огня, а также приготовление блюд на мангале, сжигание мусора и травы.

- Безусловно, контроль сохраним на прежнем уровне. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль. В том числе работу удаленных систем, - рассказывал Денис Паслер.

В регионе продолжают действовать ограничения в период пожароопасного сезона. Владельцам садовых участков необходимо соблюдать правила безопасности во время использования огня. Мангалы и жаровни должны быть установлены на расстоянии не меньше пяти метров от построек и зданий.

В радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, а также горючих материалов. Место открытого огня должно быть не менее чем в 50 метрах от постройки и 100 метров от кромки леса. Необходимо, чтобы в доступе были средства пожаротушения – ведро с водой, огнетушитель.