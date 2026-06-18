Свердловчанам вновь разрешили жарить шашлыки на природе

На Среднем Урале снят особый противопожарный режим Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании регионального правительства 18 июня приняли решение отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Начиная с 19 июня, в регионе снимут запрет на разведение открытого огня, а также приготовление блюд на мангале, сжигание мусора и травы.

- Безусловно, контроль сохраним на прежнем уровне. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль. В том числе работу удаленных систем, - рассказывал Денис Паслер.

В регионе продолжают действовать ограничения в период пожароопасного сезона. Владельцам садовых участков необходимо соблюдать правила безопасности во время использования огня. Мангалы и жаровни должны быть установлены на расстоянии не меньше пяти метров от построек и зданий.

В радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, а также горючих материалов. Место открытого огня должно быть не менее чем в 50 метрах от постройки и 100 метров от кромки леса. Необходимо, чтобы в доступе были средства пожаротушения – ведро с водой, огнетушитель.