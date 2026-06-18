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НовостиОбщество18 июня 2026 16:36

Американский рэпер даст концерт в Екатеринбурге

В конце лета в уральскую столицу приедет популярный американский рэпер
Маргарита РАЗУМОВА
Американский рэпер Tyga выступит в Екатеринбурге 28 августа

Американский рэпер Tyga выступит в Екатеринбурге 28 августа

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Россию с небольшим туром приедет американский рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Исполнитель намерен дать сольный концерт в Екатеринбурге 28 августа. Его проведение планируется на площадке Tele-Club.

Рэпер также соберет поклонников на своем выступлении в Москве. В российской столице концерт пройдет 29 августа. Калифорнийская звезда будет вживую исполнять свои хиты.

Напомним, что в Краснодаре концерт зарубежного рэпера Flo Rida собрал пять тысяч человек. Американский рэпер подходил к зрителям, раздавал «пятерки». Некоторым из них посчастливилось подняться на сцену.