В Нижний Тагил на шахматный турнир приедет Сергей Карякин и Володар Мурзин

В Нижнем Тагиле пройдут шахматные турниры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в Нижнем Тагиле отмечают 100-летие шахматной федерации города, а также 25-летие шахматно-шашечного центра имени Евгения Зудова. Градоначальник Владислав Пинаев обсудил подготовку к предстоящим событиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На мероприятия приедут знаменитые гроссмейстеры. 30 - 31 июля состоится первый в истории турнир среди ветеранов СВО и боевых действий. Масштабное событие проведут во Дворце культуры имени И. В. Окунева.

- Для приветствия участников приедут сенатор Совета Федерации Российской Федерации Сергей Карякин, Герои России Людмила Болилая и Владимир Сайбель. Также четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов, - говорит координатор проекта.

8 августа в физкультурно-оздоровительном центре «Президентский» пройдут игры. В мероприятии примет участие известный тагильчанин и чемпион мира по рапиду 2024 года Володар Мурзин.

Основные юбилейные мероприятия пройдут в рамках форума «Мы одна семья». Они продлятся с 25 июля по 8 августа. Нижний Тагил станет точкой притяжения именитых гроссмейстеров, а также начинающих шахматистов.