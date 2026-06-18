Диетолог Соломатина призвала не пробовать немытые ягоды на рынках

Особую опасность представляют надрезанные арбузы и дыни Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Покупка немытых сезонных фруктов и ягод на рынках и привычка пробовать их прямо у прилавка может обернуться заражением опасными инфекциями, инвалидностью и даже смертью. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила диетолог Елена Соломатина, призвав россиян отказаться от уличных дегустаций.

Эксперт пояснила, что уличная торговля часто ведется в антисанитарных условиях: рядом с дорогами, в пыли и выхлопных газах. Продавцы, предлагая попробовать ягоду или фрукт, передают их грязными руками, что грозит заражением дизентерией, листериозом, кишечной палочкой или паразитами. Особую опасность представляют надрезанные арбузы и дыни, которые упаковывают в пленку прямо на грязных прилавках.

Вот как Соломатина описала риски: «Когда продавец предлагает попробовать клубнику или черешню прямо у прилавка, помните, что вокруг летает пыль от дорог, мухи, а сам продукт не мыт. Это прямая дорога к заражению кишечной палочкой, дизентерией, листериозом и глистными инвазиями».

Если такой продукт съест маленький ребенок, из-за рвоты и диареи быстро наступит обезвоживание. Без капельницы у малыша начнутся судороги, и он может погибнуть. Кроме того, частники часто обрабатывают плоды химикатами и фунгицидами от гниения, что серьезно бьет по печени.

Диетолог добавила, что даже у взрослых крепких людей пищевое отравление способно спровоцировать смертельно опасные осложнения. Обезвоживание сгущает кровь, создавая экстремальную нагрузку на сердце и сосуды.

По ее словам, диарея и рвота нарушают электролитный баланс, кровь становится густой, сердцу тяжело работать, может обостриться мерцательная аритмия. Возможен отрыв тромба, который попадет в мозг. «В итоге человек либо погибает, либо превращается в овощ», — резюмировала эксперт. Она также привела случай, когда пожилой мужчина купил домашний творог на рынке, подхватил системную инфекцию, полтора месяца провел в реанимации и остался инвалидом на всю жизнь. «Рынок — это всегда русская рулетка для иммунитета», — заключила Соломатина.