Чжан Ханьхуэй: Свердловская область играет ключевую роль в развитии отношений России и Китая

Отношения Китая и России вышли на исторический максимум, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй Фото: Евгения ДЕГТЯРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге состоялась конференция «Три десятилетия стратегического партнёрства: вместе пишем новую главу китайско-российской дружбы для грядущих поколений». Мероприятие посвящено 30-летию установлению российско-китайских отношений стратегического партнёрства и 25-летию подписания Договора о добрососедстве дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Конференция собрала ведущих уральских учёных, лидеров уральского бизнеса и промышленности, представителей высшей школы, чтобы проанализировать экономические итоги трёх десятилетий и логику сотрудничества в новых международных реалиях. Представители науки, образования, общественности обеих стран поделились идеями и профессиональными знаниями для продвижения стратегическое партнёрство между Россией и Китаем на новый уровень, с учётом потребности обеих стран в собственном развитии, углубления практических контактов, расширения гуманитарного обмена и развитию связей на региональном уровне.

В своём приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй отметил, что за последние десятилетия отношения между странами успешно развивались и достигли наивысшего уровня.

- Свердловская область, расположенная в глубине Евразии, является транспортным перекрёстком, ключевой точкой сопряжений инициатив «Один пояс – один путь» с Евразийским экономическим союзом. Как передовая зона сотрудничества Китая и России данный регион играет ключевую роль в области экономики, торговли, инвестиций. Выступает как центральный узел транспорта и логистики, а также как мост дружественных, культурных обменов.