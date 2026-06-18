Свердловским медикам выплатили более 7,5 миллионов рублей за выявление онкологии

Медики получили стимулирующие выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подвели итоги программы стимулирующих выплат медикам за выявление рака на ранних стадиях. Врачи и средний медперсонал в прошлом году получили более 7, 5 миллиона рублей за то, что обнаружили онкозаболевания. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Уточняется, что общая сумма выплат превысила запланированную на 75%.

- Выявленная на ранних стадиях онкопатология позволяет человеку выйти в стойкую ремиссию, увеличить прогноз пятилетней выживаемости. Каждый такой случай - это не просто строчка в отчетности, а возможность эффективно бороться с болезнью, - объяснила врач-онколог ГКБ №14 Анна Налимова.

В регионе по числу заподозренных и подтвержденных онкозаболеваний стали лидерами екатеринбургские Городская клиническая больница №14 - 540 выявленных случаев и Центральная городская больница №7 - 369 случаев. Замыкает тройку лидеров Березовская центральная горбольница - 254 случая.

В регионе система поощрения действует с 2020 года. Специалистам платят по одной тысяче рублей за каждый подтвержденный случай онкологии. Подтверждение должно быть получено в результате инструментальных или лабораторных исследований.