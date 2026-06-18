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НовостиОбщество18 июня 2026 13:32

Свердловским медикам выплатили более 7,5 миллионов рублей за выявление онкологии

На Урале медики получили премии за выявление онкозаболеваний на профосмотрах
Маргарита РАЗУМОВА
Медики получили стимулирующие выплаты

Медики получили стимулирующие выплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подвели итоги программы стимулирующих выплат медикам за выявление рака на ранних стадиях. Врачи и средний медперсонал в прошлом году получили более 7, 5 миллиона рублей за то, что обнаружили онкозаболевания. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Уточняется, что общая сумма выплат превысила запланированную на 75%.

- Выявленная на ранних стадиях онкопатология позволяет человеку выйти в стойкую ремиссию, увеличить прогноз пятилетней выживаемости. Каждый такой случай - это не просто строчка в отчетности, а возможность эффективно бороться с болезнью, - объяснила врач-онколог ГКБ №14 Анна Налимова.

В регионе по числу заподозренных и подтвержденных онкозаболеваний стали лидерами екатеринбургские Городская клиническая больница №14 - 540 выявленных случаев и Центральная городская больница №7 - 369 случаев. Замыкает тройку лидеров Березовская центральная горбольница - 254 случая.

В регионе система поощрения действует с 2020 года. Специалистам платят по одной тысяче рублей за каждый подтвержденный случай онкологии. Подтверждение должно быть получено в результате инструментальных или лабораторных исследований.