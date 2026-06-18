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НовостиОбщество18 июня 2026 13:04

На Среднем Урале рассылают фейки о защите предприятий

Свердловские власти предупредили о массовой рассылке фейкового документа
Маргарита РАЗУМОВА
В Свердловской области распространили фейк

В Свердловской области распространили фейк

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Урале зафиксированы попытки массовой рассылки фейкового документа. Его аферисты сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Вброс содержит данные о формировании подразделений, которые якобы будут защищать предприятия от беспилотников. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

- Таким образом, противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности. Не предоставляйте никакие данные, - сказано в сообщении.

Власти напоминают уральцам о том, что вся официальная информация опубликована на портале правовой информации Свердловской области.