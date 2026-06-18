В Свердловской области за месяц подорожала свекла и подешевели помидоры

Свекла за месяц подорожала на 8,4% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за период с апреля по май 2026 года подорожал ряд овощей и сладостей. Об этом сообщает Свердловскстат. Больше всего цена поднялась на свеклу – на 8,4%. Также подорожал репчатый лук – на 4,9%, а капуста стала дороже на 3,9%.

Кроме того подорожали лимоны – на 7,2%, филе сельди – на 3,8%, шоколад – на 3,7% и глазированные мягкие конфеты – на 3,6%.

Однако есть и подешевевшие продукты. Больше всего цены рухнули на помидоры – на 28,2%. Свежие огурцы тоже сильно подешевели – на 23,5%. С небольшим отрывом по снижению цены им уступает сладкий перец – он стал дешевле на 19,2%. Немного подешевели грибы – на 3,8%, жевательная резинка – на 3,4%, бананы – на 3,2% и чеснок – на 3%.

Напомним, что помимо овощей для свердловчан подорожали поездки на Черное море – на 44%. При этом на 7,4% подешевели поездки в Египет.