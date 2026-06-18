Две тагильчанки устроили кулачные бои в кабинете у директора школы

В Нижнем Тагиле две мамочки сцепились в кабинете у директора школы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле две мамы школьников подрались в кабинете у директора. Их вызвали для того, чтобы разобраться в конфликте учеников. Этому предшествовали разборки в школьном чате. Об этом сообщает канал Ural Mash.

- Анна (все имена изменены – Прим. Ред.) закинула в родительский чат видео, на котором сын ругался с одноклассником. Она осудила действия обидчика. Мать второго ребенка Алена попросила удалить сообщение. Та - в отказ. На следующий день обеих вызвали к директору вместе с детьми, - сказано в сообщении.

Уточняется, что Анна стала снимать происходившее в кабинете. Алена сделала мамочке замечание, однако это не помогло. В конце концов Алена вырвала из рук Анны гаджет и положила на стол. Затем завязалась драка. Тагильчанок не смогли разнять их мужья.

- В ситуации разбирались инспектора ПДН отдела полиции №20. Данный инцидент произошел в одной из школ города, в отношении одной из родительниц составлен административный протокол по 6.1.1 КоАП РФ «Побои», - сообщили «КП-Екатеринбург» в нижнетагильской полиции.

Напомним, что в Екатеринбурге в ноябре 2025 года учитель физики подрался с школьником, который матерился на уроке. По итогу педагог признал свою вину.