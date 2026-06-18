«Воля к победе»: УБРиР соединил бизнес и спорт

Фото: пресс-служба УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) провел бизнес-конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт». Мероприятие состоялось 17 июня в конференц-зале Академии спорта РМК в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге и объединило около 300 гостей – представителей бизнеса, клиентов и партнеров банка. На конференции УБРиР представил новый проект финтех-линии с эксклюзивной картой для пользователей объектов экосистемы Русской медной компании в столице Урала.

Модератором и центральным спикером конференции стал Владимир Волошин – сооснователь проектов МойФитнес.рф, Лига Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN, управляющий партнёр Newman Sport. Владимир успешно сочетает деятельность в международном маркетинге с личными спортивными достижениями: например, он 10 раз принимал участие в соревнованиях по триатлону Ironman и побеждал на этапе кубка Мира по ультратриатлону Swissultra 2260 км. По мнению эксперта, «настоящий бизнес строится на характере, дисциплине и умении брать на себя ответственность в спорте, как в жизни».

Мысль о схожести принципов достижения результатов в спорте и бизнесе развил в своем выступлении на конференции Иван Штырков, президент Академии спорта РМК. Он провел параллели между тем, как не сдаваться на ринге и преодолевать кризисы в бизнесе, распознавать ошибки в тренировках и в ведении своего дела, правильно входить в вес и оптимизировать расходы.

Фото: пресс-служба УБРиР

Директор департамента коммерческой эффективности УБРиР Анна Севостьянова презентовала проект финтех-линии «Архангел Михаил», в основе которой – новая дебетовая карта банка, которая будет выпущена лимитированным тиражом. Продукт объединит специальные предложения от экосистемы РМК (в том числе, при проведении платежей в Академии спорта РМК, RCC Padel, RCC Gym и ряде других объектов), платежной системы МИР и банка УБРиР. Держатели карты, выполненной в эксклюзивном дизайне, смогут получать повышенный кешбэк и пользоваться особыми условиями для снятия наличных и совершения переводов.

- Наш банк впервые провел такую масштабную конференцию для клиентов и партнеров. Мы хотели показать, насколько близки по духу бизнес и спорт: в обоих случаях для результата необходимы максимальная концентрация, готовность отдать все силы победе и при этом следование четкому плану. Уверен, что успешные предприниматели и спортсмены, люди с активной жизненной позицией оценят нашу финтех-линию, созданную в партнерстве с одним из самых ярких брендов нашего региона. Планируем, что уже в конце лета карта «Архангел Михаил» будет доступна нашим клиентам, - сказал вице-президент - коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

Конференцию «Воля к победе: бизнес как спорт» завершил блок от известного бизнес-консультанта Евгения Морозова, основателя Лаборатории производственного трекинга и обладателя премии «Трекер года». Трекер обычно выступает в качестве эксперта, который помогает организации в короткие сроки достичь поставленных целей и масштабировать успех. Евгений рассказал о том, как выстраивать бизнес в «режиме чемпиона», а также вместе с коллегами провел интерактивный турнир «Битва вопросов» с участием трекеров и предпринимателей.

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