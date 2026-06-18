Пикник в саду и 3 миллиона рублей: екатеринбуржцев приглашают на необычное событие

Фото: Артем Сонсин

Всего один день, 20 июня, в Екатеринбурге пройдет незаурядный пикник. Его участников ждет отдых на террасе, DJ, мини-гольф, освежающие лимонады, розыгрыши призов и другие активности. Но главное, гости пикника смогут получить скидку до 3 500 000 рублей на покупку новой квартиры.

Посетить пикник в саду смогут только те, кто хочет купить квартиру в новостройке, и успеет зарегистрироваться раньше других.

Организует пикник крупный федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Участники мероприятия смогут не только интересно и полезно провести время. Для гостей подготовили лекцию от профессионалов по трендам в дизайне 2026 года.

Пикник пройдет на открытой террасе офиса продаж нового жилого комплекса «Уральский сад» по адресу ул. 2-ая Новосибирская д. 68а. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организаторы предусмотрели возможность онлайн-консультаций.

Фото: Артем Сонсин

Зарегистрироваться на пикник можно (и нужно) уже сейчас по ССЫЛКЕ. Регистрация обязательна.

Сейчас в Екатеринбурге Страна строит 3 современных жилых комплексов. Камерный проект на Эльмаше со своим детским садом на первом этаже и многофункциональной городской гостиной — ЖК «Страна.Энтузиастов».

В восточной части города на Сибирском тракте возводится ЖК «Сибирский сад». Жилой комплекс особенно привлекателен для тех, кто ценит одновременно близость к природе и современному городскому ритму. До центра — всего 15 минут. Комплекс соседствует с городскими зелеными парками и удивляет концепцией озеленения на территории самого района.

«Новое месторождение жизни» в столице Урала — ЖК «Уральский сад». Масштабный проект состоит из 17 домов, паркингов, бульваров, многочисленных зон для отдыха, игр и спорта. Микрорайон расположен на юге Ленинского района, в границах улиц 2-й Новосибирской и Предельной. Рядом протекает река Патрушиха — единственный приток Исети, сохранившийся в природных берегах. Это одно из уникальных мест неурбанизированной уральской природы в Екатеринбурге.

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