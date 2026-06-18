В Красноуфимске пьяный водитель влетел в дерево, его машина загорелась

Пьяный водитель не справился с управлением и влетел в дерево, в салоне было два пассажира. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Красноуфимском районе пьяный водитель с двумя пассажирами влетел в дерево, его машина загорелась. Инцидент произошел вечером 17 июня на 3-м километре подъезда к деревне Ялым от подъезда к селу Большой Ут.

По предварительным данным, 52-летний водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево. От удара автомобиль воспламенился.

– В результате ДТП два пассажира получили травмы и были доставлены в Красноуфимскую районную больницу для оказания медицинской помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

При оформлении водителя автоинспекторы выявили у него признаки опьянения – освидетельствование показало 1,139 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что перед поездкой выпивал с друзьями.

На него составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». По факту ДТП проводится проверка.