Режиссер Никита Михалков назвал Екатеринбург великим местом

Никита Михалков высказался о Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер и режиссер Никита Михалков высказался по поводу тезиса «город бесом», закрепившегося за Екатеринбургом несколько лет назад. Он заявил, что теперь уральская столица находится в борьбе между правдой и ложью. Об этом сообщает информагентство ЕАН.

Сам же режиссер сказал, что посещает город с большим удовольствием.

- Это великое место. Любое приглашение моего товарища Андрея Симановского - для нас большая радость, - говорит Никита Михалков.- Это мощь, глыба, сила. И как любая сила, она подвергается давлению, влиянию и постоянным попыткам перетянуть ее на другую сторону - на сторону неправды. На сторону лжи, на сторону беса. Эта борьба продолжается всегда.

Никита Михалков сказал, что уважает создателей Ельцин Центра. Однако по его мнению, это место «несет зло».