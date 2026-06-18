После инсульта почти не разговаривает: в Верхней Пышме третьи сутки ищут 56-летнего Рамзита Зияева

Мужчина ушел с небольшой сумкой без документов 16 июня. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме 16 июня пропал 56-летний Рамзит Зияев. Последний раз мужчину видели возле городской больницы, где он попал на камеры видеонаблюдения. С тех пор о местонахождении Рамзита ничего не известно.

Предположительно, мужчина может попытаться добраться до родных в Екатеринбурге, Березовском или Челябинске, но у него нет при себе документов, а из вещей только небольшая сумка.

– Есть предположение, что он может пойти пешком по трассам от Верхней Пышмы через Березовский до Шиловки; по трассе Верхняя Пышма – Среднеуральск; по Серовскому тракту от Верхней Пышмы до Екатеринбурга, – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

У мужчины после инсульта серьезные проблемы с речью. Фото:поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Спасатели обращаются ко всем, кто проезжал по этим дорогам 16 и 17 июля – постарайтесь вспомнить, не видели ли вы этого мужчину? Возможно, он попал на записи видеорегисратора.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост около 165 сантиметров, короткие темные волосы. Рамзит был одет в белую футболку, синие джинсы, черную кожаную куртку и черные туфли.

Если вы видели похожего человека, просьба позвонить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.