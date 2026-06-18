В Екатеринбурге благоустроят еще три двора

В обновленные дворах появятся детские площадки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском и Железнодорожном районах Екатеринбурга до конца июля 2026 года благоустроят три двора. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В порядок приведут дворы на Амундсена, 72, Коуровской, 17, а также на Челюскинцев, 21 и 23. Здесь появятся спортивные и детские площадки с резиновым покрытием, новые площадки для сбора мусора.

Работы проводят на средства из городского бюджета, а также на деньги собственников жилья.