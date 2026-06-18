Фонд святой Екатерины стал лучшим проектом в сфере здравоохранения

Фонд святой Екатерины удостоили премии «Медицинский Олимп». Фото: Фонд святой Екатерины

В Свердловской области подвели итоги ежегодной премии «Медицинский Олимп». Награду в номинации «Лучший социальный проект в сфере здравоохранения» получил Фонд святой Екатерины».

Заветную статуэтку с 2012 года получили около 400 врачей, специалистов больницы и медицинских проектов. Награду Фонду святой Екатерины заместитель губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова вручила лично соучредителю благотворительной организации Андрею Симановскому.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, торжественная церемония, приуроченная ко Дню медицинского работника, прошла в ККТ «Космос». Премию получили 10 медицинских работников и 7 медицинских организаций.

С этого года по поручению губернатора Дениса Паслера лауреаты премии получат еще и денежное вознаграждение – 200 тысяч рублей для физических лиц и 1 миллион рублей для медорганизаций.