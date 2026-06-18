«Уральская ночь музыки» соберет 2,5 тысячи музыкантов на 110 сценах

Главную песню фестиваля «Луч солнца золотого» исполнит группа «Чайф» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Уральская ночь музыки», которая пройдет 19 июня в Екатеринбурге, соберет более 2,5 тысячи музыкантов на 110 сценах. Зрителей ждут концерты в совершенно разных жанрах – от классики до рока. Вход на все площадки свободный.

– В 2026 году исполняется 40 лет Свердловскому рок-клубу, а сам год по поручению губернатора Дениса Паслера объявлен в регионе Годом уральского рока. Эта тема станет одной из ключевых в программе фестиваля, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Главным хедлайнером фестиваля станет группа «Чайф» – они исполнят главную песню фестиваля «Луч солнца золотого», которая прозвучит на рассвете.

В парке Маяковского выступит камерный оркестр B-A-C-H и скрипач Александр Тростянский с современным прочтением «Времен года» Антонио Вивальди, а на балконе театра «Урал Опера Балет» исполнял популярные оперные арии, одной из которых станет хор «Травиата».

Также на «Ночи музыки» выступит группа «СмешBand» на Октябрьской площади, Юлия Савичева, Сергей Бобунец, группы «Пицца», NLO, «ЛАУД», «Сова», а также Максим Свобода, Кристина Кошелева и другие исполнители.