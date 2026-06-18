В Екатеринбурге 19 июня откроется театральная выставка

В краеведческом музее с 19 июня будет работать театральная выставка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском областном краеведческом музее имени О. Клера 19 июня откроется выставка «Динамика эпохи: к 150-летию Союза театральных деятелей России». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция объединит все театры региона и расскажет об их истории. На выставке представят подлинные афиши и программы спектаклей, награды, сценические костюмы, аксессуары и личные вещи театральных деятелей.

Кроме того, для посетителей выставки создали интерактивное пространство, где каждый сможет примерить театральные маски, сесть за гримерный столик, запустить механизм звуковой «чудо-машины» и даже ударить в метровый медный гонг.

– Пусть на сцене костюмы ушедших эпох, но театр – это всегда про сегодня. Он о вечных вопросах, наших проблемах и безграничных возможностях. Именно поэтому выставка поднимает важнейшую тему – различие между истинными и мнимыми смыслами, заставляя задуматься о том, что действительно важно в искусстве и в жизни, – поделился генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Первым экспонатом, встречающим посетителей, станет «Колесо Сансары». Его представил коллектив «Провинциальных танцев», расположенный в первом театре Екатеринбурга 1834 года. Также гости выставки смогут увидеть макет к спектаклю «Ветер в тополях» Ирбитского драмтеатра имени Островского, основанного в 1846 году и даже костюм из оперы «Царская невеста» Екатеринбургского театра оперы и балета, открытого в 1912 году.