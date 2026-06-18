В Березовском 16-летний подросток вышел на прогулку и не вернулся

Кирилл Соколов ушел на прогулку 17 июня и не вернулся. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Березовском ищут 16-летнего Кирилла Соколова. Подросток вышел на прогулку 17 июня и до сих пор не вернулся домой.

Особые приметы: рост около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Из дома парень ушел в темной кофте, темной футболке, темных штанах и темных сланцах.

Если вы видели Кирилла или вам известно что-либо о его местоположении, просьба сообщить об этом на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52.

Напомним, что в Екатеринбурге уже несколько дней ищут 45-летнего Алексея Новикова. Местоположение мужчины неизвестно с 14 июня. У Алексея худощавое телосложение, рост около 170 сантиметров, русые волосы с проседью и голубые глаза.