В Серове легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

Мальчик пытался пересечь перекресток на велосипеде, когда его сбила машина. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Серове легковой автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста. Авария произошла вечером 17 июня на улице Максима Горького, 31. По предварительным данным, мальчик ехал на велосипеде по проезжей части, и, когда пересекал перекресток, не убедился в безопасности маневра. В этот момент его сбил 38-летний водитель Hyundai Solaris.

– В результате ДТП велосипедист получил травмы, был доставлен в городскую больницу Серова и после осмотра медиками отпущен домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Мальчик гулял с разрешения мамы, но средств защиты не имел.

Водитель Hyundai с 16-летним стажем вождения пояснил, что ехал с небольшой скоростью, но мальчик внезапно выехал на проезжую часть, из-за чего наезда избежать не удалось.

На него составили административный протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью», а на родителей мальчика – по статье 5.25 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию».