Дипломат из Монголии посетил осужденных в екатеринбургской ИК

Консул Монголии Мунхуу Санчир лично встретился с соотечественниками. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудник посольства Монголии в России Мунхуу Санчир совершил визит в колонию строгого режима ИК-10 в Екатеринбурге. Дипломат проверял, в каких условиях содержатся граждане Монголии. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

- Представитель посольства лично встретился со своими соотечественниками, - рассказали в ведомстве. - Мунхуу Санчир подробно рассказал осужденным землякам о действующих правовых нормах, возможностях взаимодействия с дипломатической миссией и ответил на все вопросы.

Как уточнили в ГУФСИН по Свердловской области, это позволяет соблюдать стандарты и права иностранных граждан в местах лишения свободы. Осужденные таким образом могут разрешить юридические вопросы, а также чувствовать правовую защищенность.