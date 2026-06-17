Десять лучших медработников Свердловской области получили престижные награды

Лучших медработников наградили власти региона. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в преддверии дня медицинского работника власти вручали региональную премию «Медицинский Олимп». Так выразили благодарность тем, кто ежедневно заботится о здоровье уральцев. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Престижную премию получили 10 медработников и семь учреждений.

- Например, в номинации «Технология года» награждены врачи Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Николай Кузнецов и Андрей Тарханов, - сказано в сообщении. - Впервые в нашей области они выполнили высокотехнологичную процедуру бойцу СВО со сложным сосудистым осложнением после минно-взрывной травмы.

Врачей награждали по номинациям

Специалистам вручили бронзовые статуэтки, нагрудные знаки. Кроме того, лучшие врачи получат денежную премию. По решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сотрудникам-лауреатам вручат по 200 тысяч рублей. Лучшие медицинские учреждения получат сертификат на один миллион рублей.