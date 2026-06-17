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НовостиОбщество17 июня 2026 17:14

Десять лучших медработников Свердловской области получили престижные награды

Лучшие медики Среднего Урала получили награды
Маргарита РАЗУМОВА
Лучших медработников наградили власти региона. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Лучших медработников наградили власти региона. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в преддверии дня медицинского работника власти вручали региональную премию «Медицинский Олимп». Так выразили благодарность тем, кто ежедневно заботится о здоровье уральцев. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Престижную премию получили 10 медработников и семь учреждений.

- Например, в номинации «Технология года» награждены врачи Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Николай Кузнецов и Андрей Тарханов, - сказано в сообщении. - Впервые в нашей области они выполнили высокотехнологичную процедуру бойцу СВО со сложным сосудистым осложнением после минно-взрывной травмы.

Врачей награждали по номинациям

Врачей награждали по номинациям

Специалистам вручили бронзовые статуэтки, нагрудные знаки. Кроме того, лучшие врачи получат денежную премию. По решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сотрудникам-лауреатам вручат по 200 тысяч рублей. Лучшие медицинские учреждения получат сертификат на один миллион рублей.

Лауреаты получат денежное вознаграждение

Лауреаты получат денежное вознаграждение