Шесть участков в Сысерти и Первоуральске отдали под создание предприятий

Депутаты переведут сельхозземли в промышленные Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заксобрание Свердловской области одобрило пять законопроектов, позволяющих перевести шесть участков из категории сельхозземель в промышленные. Они располагаются в Сысертском районе, а также Первоуральске. Изменения представил замгубернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

В Сысертском районе промышленными станут земли напротив садов Меркурий на территории 1,8 гектаров. На его месте собственник планирует создание производственно - логистической площадки.

В технопарке Октябрьский около одноименного поселка и садоводческого товарищества владелец участка создаст цеха по изготовлению химических средств.

В районе Патрушевской развязки на участке в 10,8 гектаров появятся инфраструктурные объекты.

В Первоуральске около села Новоалексеевское на участке в 1,1 гектаров создадут дорожный сервис.

Напомним, что в мае губернатор Свердловской области Денис Паслер перевел два участка в районе Сысерти для строительства производств.