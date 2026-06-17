Уральца осудили за нецензурный номер у автомобиля

Уралец был оштрафован за рамку госномера Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске – Уральском суд привлек к ответственности Кирилла Юровских за рамки автомобильного номера. А именно за то, что на передних и задних рамках госномеров была нецензурная надпись. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

- В ней в грубой просторечной форме сообщалось, что рамка является стандартной и лишена каких-либо дополнений. Суд установил, что водитель передвигался по улицам и демонстрировал текст неограниченному кругу лиц, - сказано в сообщении.

Суд пришел к выводу, что это повлекло за собой нарушение общественного порядка. Кроме того, демонстрировало неуважение к окружающим.

В ходе процесса уралец признал вину и раскаялся. Он заявил, что никого не хотел оскорблять и не знал о последствиях своих действий. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих факторов суд назначил ему штраф - 500 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.