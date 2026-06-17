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НовостиОбщество17 июня 2026 14:18

Екатеринбурженка отсудила 183 тысячи за бракованный iPhone

На Урале женщина купила гаджет, не ловивший сеть
Маргарита РАЗУМОВА
Суд встал на сторону екатеринбурженки, купившей бракованный гаджет

Суд встал на сторону екатеринбурженки, купившей бракованный гаджет

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбурженка, купившая бракованный iPhone 15 PRO, смогла отсудить у продавца деньги. Гаджет не ловил сеть, а также не подключался к Wi-Fi. Продавец отказался ремонтировать его по гарантии. Тогда женщине помогли юристы консультационного центра по защите прав потребителя. Они обратились с иском в суд. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области

- Екатеринбурженка купила телефон за 103 тысячи рублей в магазине электроники AppleHub. Продавец отказал в проведении гарантийного ремонта, ссылаясь на якобы обнаруженные механические повреждения, которые отсутствовали при передаче товара. – сказано в сообщении.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с предпринимателя Богдашевой А.О. 182,2 тысячи рублей в общей сложности. Из них – 103 тысячи за сам гаджет, а также 10 тысяч неустойки. Свердловчанка получила пять тысяч в качестве компенсации морального вреда, еще 59 тысяч составил штраф, также 5,8 тысячи судебных расходов. Продавец попыталась обжаловать решение. Однако Свердловский облсуд не нашел оснований и оставил его без изменений.