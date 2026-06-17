Екатеринбурженка отсудила 183 тысячи за бракованный iPhone

Суд встал на сторону екатеринбурженки, купившей бракованный гаджет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбурженка, купившая бракованный iPhone 15 PRO, смогла отсудить у продавца деньги. Гаджет не ловил сеть, а также не подключался к Wi-Fi. Продавец отказался ремонтировать его по гарантии. Тогда женщине помогли юристы консультационного центра по защите прав потребителя. Они обратились с иском в суд. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области

- Екатеринбурженка купила телефон за 103 тысячи рублей в магазине электроники AppleHub. Продавец отказал в проведении гарантийного ремонта, ссылаясь на якобы обнаруженные механические повреждения, которые отсутствовали при передаче товара. – сказано в сообщении.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с предпринимателя Богдашевой А.О. 182,2 тысячи рублей в общей сложности. Из них – 103 тысячи за сам гаджет, а также 10 тысяч неустойки. Свердловчанка получила пять тысяч в качестве компенсации морального вреда, еще 59 тысяч составил штраф, также 5,8 тысячи судебных расходов. Продавец попыталась обжаловать решение. Однако Свердловский облсуд не нашел оснований и оставил его без изменений.