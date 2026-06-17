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НовостиОбщество17 июня 2026 13:39

Александру Бастрыкину доложат об аварийном доме в Ирбите 1929 года постройки

СКР занялся аварийным домом, расположенном в Ирбите
Маргарита РАЗУМОВА
Следственные органы региона уже завели уголовное дело

Следственные органы региона уже завели уголовное дело

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин занялся ситуацией с аварийным домом в Ирбите. Здание, расположенное на улице Октябрьской, было построено еще в 1929 году. В доме на протяжении многих лет разрушаются фундамент и стены. Также прогнили конструкции, испортились перекрытия здания. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

В 2008 году экспертиза показала, что здание изношено на 60%. Уточняется, что коммунальщики не обслуживали дом. Тогда капремонт был запланирован лишь на 2029 год. Жильцы обращались за помощью в инстанции, однако это не помогло.

Свердловские следователи завели уголовное дело.

Глава ведомства потребовал руководителя регионального СУ СКР России Богдана Францишко доложить о ходе расследования и результатах. Ведомству необходимо также отчитаться по поводу проблем жильцов дома. Ситуацию держат на контроле в центральном аппарате ведомства.