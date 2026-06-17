ДК Железнодорожников вновь станет одной из площадок фестиваля Ural Music Night

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская магистраль уже в седьмой раз будет принимать на своей площадке фестиваль Ural Music Night. 19 июня со сцены у Дворца культуры Железнодорожников в Екатеринбурге будет звучать электронная и поп-музыка.

Весь вечер, с 17:00 до 23:00, на открытой площадке «Дисколенд» перед зданием ДКЖ можно будет потанцевать под зажигательные ритмы. Выступят энергичные Digitalo, электронный дуэт BELOBOKA, столичная команда VANYN, уралец Актиний и многие другие. Хедлайнер площадки Сергей Серков исполнит хиты группы «Ласковый Май».

Ural Music Night («Уральская ночь музыки») – масштабный мультиформатный музыкальный фестиваль. В этом году мероприятие пройдет в Екатеринбурге в двенадцатый раз. Вход на все площадки бесплатный.

Дворец культуры Железнодорожников (ДКЖ) – старейшее учреждение культуры Екатеринбурга. Здание, в котором он расположен, построено по проекту архитектора Константина Бабыкина и является исторической достопримечательностью города. ДКЖ как театральная и концертная площадка дает широкие возможности для реализации творческих проектов.