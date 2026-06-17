В Екатеринбурге представили логотип для госпиталя ветеранов войн

Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн обновил логотип. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге на вручении профессиональной премии представили новый логотип Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Его создали к 85-летию. Об этом информирует Минздрав Свердловской области.

Новый фирменный знак содержит барельеф легендарного врача и многолетнего руководителя госпиталя Семена Спектора. Он был главой более 30 лет. Под руководством Семена Спектора начали строить новый госпитальный городок. В 1983 году ввели в работу первую очередь на 240 мест. А в 1994 году, открыли вторую.

Семен Спектор был неоднократно награжден. Он обладает званиями Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.