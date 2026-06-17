В Екатеринбурге будет тепло, но дождливо

В Свердловской области будет тепло, но днем возможны кратковременные дожди Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будет тепло, но до конца недели продолжат идти дожди. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 18 июня в Свердловской области ожидается переменная облачность без осадков, но кратковременные дожди и грозы все же пройдут. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду при грозе. Температура ночью от 12 до 17 градусов, днем до +29 градусов.

В Екатеринбурге ночью без осадков, 16 градусов, днем кратковременный дождь, 26 градусов.

19 июня в Свердловской области днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, температура ночью от 10 до 15 градусов, днем до 29 градусов. В Екатеринбурге ночью без дождей, 14 градусов, а днем вновь кратковременный дождь, 26 градусов.

20 июня свердловчан ожидает такая же погода: кратковременный дождь, ночью до 15 градусов, днем до 29 градусов. В Екатеринбурге тоже без изменений, однако, днем может потеплеть до 27 градусов.