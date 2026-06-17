В Екатеринбурге рассмотрят дело коуча, выманившей для «очищения кармы» 10 млн

Суд рассмотрит дело о мошенничестве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Академический райсуд Екатеринбурга 18 июня рассмотрит уголовное дело Дарьи Аксеновой. Женщина выдавала себя за психолога, а также представлялась проводником тибетского монаха. Аксеновой вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- По версии органов предварительного расследования, подсудимая использовала психологическое воздействие, а также фальшивые религиозные практики. Она ввела двух потерпевших в заблуждение относительно намерений и обманом похитила у них более 10 миллионов рублей, - сказано в сообщении.

Как пояснили в инстанции, свердловчанка убеждала потерпевших в том, что после переводов денег их ждет «очищение кармы». Кроме того, подсудимая обещала защитить их от «потусторонних сил».

Напомним, что 34-летняя Дарья Аксенова в марте прошлого года обманула клиентку Марию. Она предложила ей помощь тибетского монаха, с которым якобы была знакома. Затем Мария столкнулась с угрозами и запугиванием. Она влезла в кредиты, чтобы вновь обратиться к коучу.