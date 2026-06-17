В Кузбассе грабитель с топором вынес 1,5 кг золота из ювелирного магазина

Полиция быстро вычислила маршрут и задержала мужчину по пути в Новосибирск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске перед судом предстанет 39-летний житель Прокопьевска. Мужчину обвиняют в вооруженном ограблении ювелирного магазина, хранении оружия и подделке госномеров, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Подробности приводит издание Vse42.ru. Налет произошел в июле 2025 года. Злоумышленник ворвался в торговый зал, приставил к продавцу пистолет и разбил витрину топором. После этого он выгреб из витрины около 160 золотых изделий — в основном цепочек. Ущерб оценили в 8,5 миллиона рублей. Вес похищенного золота составил почти 1,5 килограмма.

Для маскировки грабитель надел форму инкассатора. После чего скрылся на машине с поддельными номерами. Но полиция быстро вычислила маршрут и задержала мужчину по пути в Новосибирск.

В салоне автомобиля нашли пластиковую канистру с украшениями. Оружие — газовый пистолет — налетчик закопал в лесу, а топор выбросил в водоем. Позже он указал места, где все это спрятал.

Обвинение было предъявлено сразу по трем статьям: разбой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК РФ), незаконное хранение оружия и подделка госномеров. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Дело уже направили в Киселевский городской суд.