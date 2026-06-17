На Урале супермаркет заплатит 600 тысяч за сотрудника, напавшего на пенсионера

Супермаркет заплатит более 600 тысяч за сотрудника, который толкнул пенсионера Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге крупный супермаркет заплатит более 600 тысяч пенсионеру, пострадавшему от агрессивного сотрудника. Инцидент произошел в ноябре 2025 года.

Покупатели супермаркета сделали замечание сотруднику о том, что у входа стоит пенсионер и просит милостыню. Он попросил старика, страдающего психическим расстройством, покинуть помещение. Последний вышел из супермаркета, однако сотрудник догнал его и толкнул, из-за чего мужчина упал и сломал ногу.

– Из-за осложнений в виде неправильного сращения перелома, мужчина до настоящего времени вынужден передвигаться с использованием подручных средств и нуждается в постоянном уходе, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

К супермаркету был подан иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Верх-Исесткий районный суд удовлетворил иск, взыскав 600 тысяч рублей компенсации и 6 тысяч рублей ущерба. Однако представители супермаркета не согласились с решением суда и подали апелляцию. Они настаивали, что ответственность должен нести сотрудник магазина.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что сотрудник выполнял свои обязанность под контролем работодателя, а значит он тоже несет ответственность. Решение оставили без изменений.