В Екатеринбурге снесли ларек, торговавший алкоголем сомнительного качества

На месте киоска появится комфортная остановка. Фото: Дмитрий Чукреев

В Екатеринбурге на улице Опалихинской, 21/1 снесли киоск, в котором незаконно торговали спиртным и электронными сигаретами. Об этом сообщает член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.

В Заречном микрорайоне Екатеринбурга на улице Опалихинской, 21/1 снесли ларёк, где несколько лет незаконно торговали сомнительными вейпами и нелегальным алкоголем, в том числе, по ночам. Об этом сообщил в своём канале общественник Дмитрий Чукреев.

- В прошлом году павильон исключили из схемы нестационарных торговых объектов. В последний вместе с сотрудниками отдела полиции №9 и «Русской общиной» мы нанесли визит в феврале этого года. Правоохранители тогда изъяли алкоголь сомнительного происхождения и вейпы, - сказано в сообщении.

Общественник отметил, что решение суда вступило в силу. После этого киоск был снесен. Теперь на месте объекта создадут комфортную остановку.