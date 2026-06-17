Два новых маршрута для «грузовых экспрессов» разработала СвЖД с начала года

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская магистраль по запросам клиентов разработала два новых маршрута поездов в рамках сервиса «Грузовой экспресс». С апреля регулярные ускоренные составы курсируют по маршруту Благодать (Свердловская область) – Флюсовая (Челябинская область) – Благодать и доставляют сырье крупному металлургическому предприятию. Также разработан маршрут для формирования «грузовых экспрессов» со станции Ергач в Пермском крае на станцию Клубника в Челябинской области, перевозки начались с июня.

СвЖД активно внедряет логистические сервисы, которые помогают предприятиям снижать транспортную составляющую в конечной цене продукции. «Грузовой экспресс» дает клиентам возможность на опорной станции включать необходимое количество вагонов в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию по постоянным маршрутам (в настоящее время их 59). Это помогает производителям обеспечивать ритмичную доставку сырья, осуществлять поставки готовой продукции по долгосрочным контрактам. Дополнительно грузоотправителям предоставляется возможность заказать доставку групп вагонов от станции расформирования «экспрессов» до конечного получателя.

В целом в рамках сервиса в январе – мае 2026 года отправлено 1,4 тыс. «грузовых экспрессов». Среди основных номенклатур – строительные и лесные грузы. Наибольшим спросом пользуются внутридорожные маршруты Агириш – Верхнекондинская, Алябьево – Верхнекондинская, Бисер – Пермь-Сортировочная – Бисер.

В основе сервиса «Грузовой экспресс» лежит технология перевозки грузов по согласованному графику. Ее преимущества перед традиционной технологией, при которой грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности», – регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время.