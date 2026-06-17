Свердловчане массово учатся финансовой грамотности

Свердловчанам рассказывают. как управлять финансами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» увлекла жителей Свердловской области. Она объединила 62 муниципалитета, а также 230 тысяч жителей региона. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Эстафета объединяет федеральные и региональные мероприятия в единую систему просвещения. В числе наиболее активных городов - Нижний Тагил, Каменск Уральский, Арамиль и Невьянск. Проект дает жителям инструменты для управления личными финансами, - рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

До 1 августа проходит девятый этап. Его главная тема – защита от кибермошенничества. Участникам расскажут, как распознать афериста, защитить личные данные и деньги.