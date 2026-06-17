ТюмГУ сохранил 53-е место в рейтинге RAEX-100 среди вузов России

Приемная кампания в вузе стартует 20 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский государственный университет сохранил свои позиции в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 . Вуз вновь занял 53-е место, сообщили в управлении стратегических коммуникаций университета.

Всего в исследовании принял участие 213 вуз из 30 регионов страны, пишет ИА «Тюменская линия». Лидерами, как и раньше, стали Московский государственный университет им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и Московский физико-технический институт . Большинство мест в сотне заняли технические университеты — их стало 39, на три больше, чем два года назад. А вот число классических вузов в списке уменьшилось с 28 до 24 .

Рейтинг составляли на основе статистических данных и опросов более 160 тысяч человек: преподавателей, студентов, выпускников и работодателей . Оценивали три ключевых параметра: качество образования, востребованность выпускников и уровень научной работы .

Ранее ТюмГУ уже попадал в топ-20 предметных рейтингов RAEX по двенадцати направлениям, включая географию, биологию, химию, филологию и журналистику.

Приемная кампания в вузе стартует 20 июня. Абитуриентов ждет 2319 бюджетных мест на программах высшего образования, из них 276 мест выделено по целевой квоте.