Свердловских пожарных отправят тушить лес в Красноярском крае

30 пожарных-десантников отправят тушить лес в Красноярском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожарные-десантники Уральской авиабазы отправятся тушить лес в Красноярском крае. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По просьбе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова для усиления группировки лесопожарных сил отправят 30 человек.

– Лето для многих российских регионов – сложная в плане пожаров пора. В непростой ситуации оказались сибиряки. Наши специалисты не понаслышке знают, как бороться со стихией, они уже работали на пожарах в Якутии и Забайкалье, – отметил Денис Паслер.

Глава Свердловской области также сообщил, что в регионе отменят особый противопожарный режим. Такое решения принято в связи со спокойной обстановкой – обильные дожди снизили риск возникновения пожаров. Окончательное решение примут на заседании правительства Свердловской области 18 июня.