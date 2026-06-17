Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто17 июня 2026 9:11

Первый этап строительства путепровода Екатеринбург – Курган завершат в ноябре

Полностью путепровод откроют в конце 2027 года
Екатерина ГАПОН
Сейчас работы над строительством первого этапа завершены на 80%. Фото: Уралуправтодор

Сейчас работы над строительством первого этапа завершены на 80%. Фото: Уралуправтодор

Первый этап строительства путепровода на 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган завершат в ноябре 2026 года. Сейчас работы завершены на 80%.

Строительство начали в сентябре 2025 года. Необходимость в искусственном сооружении над ЖД путями появилась давно, так как на этом участке трассы водители долго стояли в заторах перед переездом.

– В настоящее время завершено устройство пролетного строения путепровода, ведется подготовка к устройству слоев покрытия, выполняется переустройство инженерных коммуникаций железнодорожной инфраструктуры и линий электропередач от расположенной в районе строительства подстанции Логиново, – сообщили в Уралуправтодоре.

В ноябре движение запустят по двум рабочим полосам в обоих направлениях, в полностью работы над возведением четырехполосного путепровода завершат в конце 2027 года.