Мишустин выделит деньги на благоустройство сквера в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле благоустроят Театральный сквер Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году в Нижнем Тагиле на федеральные деньги благоустроят Театральный сквер. Именно этот объект одержал победу в голосовании за объекты благоустройства, которое завершилось 12 июня. Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Всего за 12 объектов отдали свои голоса почти 74 тысячи жителей Нижнего Тагила, Театральный сквер набрал 22 324 голоса. Далее идет сквер в Дзержинском районе и Парк Горького.

До вынесения на голосования все объекты прошли общественные обсуждения. Отметим, что в 2026 году на сумму в 60,8 миллиона рублей в Нижнем Тагиле благоустраивают парк на Руднике им. III Интернационала.