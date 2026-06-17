На ИННОПРОМ в Екатеринбург приедут 55 торговых представителей России

55торговых представителей РФ съедутся на ИННОПРОМ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на ИННОПРОМ – 2026 приедут 55 торговых представителей России. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

– Ключевым событием с участием торгпредов станет международный экспортный форум, который в седьмой раз выступит главным навигатором для свердловских предприятий, планирующих расширение географии поставок. В этом году фокус будет направлен на страны Латинской Америки, рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

6 июля представители РФ в Мексике, Никарагуа, Перу, Бразилии и Аргентины обсудят вострбованность российской продукции и разберут проблемы логистики и расчетов, а также пути их решения.

Напомним, что промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 2026 года. На нее съедутся представители более 50 стран. Страной-партнером мероприятия станет Индонезия.