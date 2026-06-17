Водители автобусов продолжают нарушать ПДД в Екатеринбурге

В Екатеринбурге усилят контроль за водителями автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Екатеринбурга рассказывают о том, что водители автобусов продолжают нарушать правила дорожного движения, несмотря на усиление контроля со стороны Госавтоинспекции после смертельного ДТП на пересечении улиц 8 Марта и Малышева.

- Проскакивают на скорости на желтый прямо в центре города в районе Цирка, постоянно наблюдаю такие инциденты. На Крауля на светофоре у школы №74 тоже самое - увеличивают скорость, чтобы проскочить на желтый сигнал светофора, - рассказывает жительница ВИЗа в беседе с «КП-Екатеринбург».

Жители города в беседе с КП считают, что контроль вновь ослабят после того, как о резонансном происшествии забудут, а водители мигранты продолжат возить горожан с нарушениями.

При этом, как пишет ЕАН, региональная Госавтоинспекция намерена усилить персональный контроль за водителями общественного транспорта. За их работой будут следить инспекторы в штатском, чтобы привлечь перевозчиков к административной ответственности.