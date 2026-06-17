От зарплатных долгов до ремонта дорог: как депутат Вихарев помогает екатеринбуржцам решать проблемы

Фото: Дмитрий Иванов

Депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев продолжает помогать жителям города решать проблемы, которые долгое время оставались без внимания.

Так, житель Екатеринбурга обратился к депутату после того, как бывший работодатель не выплатил ему около 150 тысяч рублей. Мужчина работал юристом в одной из компаний, однако после увольнения так и не получил заработанные деньги. По обращению депутата к ситуации подключилась трудовая инспекция Свердловской области. В итоге задолженность была выплачена в полном объеме. Кроме того, уральцу напомнили о его праве обратиться в суд за компенсацией за задержку зарплаты и неиспользованный отпуск.

Еще один вопрос касался безопасности детей. Родители воспитанников детского сада №444 и учеников школы №141 пожаловались на разбитый междворовой проезд со стороны улицы Посадской. После дождей дорога превращается в полосу препятствий из ям, луж и грязи. Выяснилось, что участок находится в ведении МУГИСО, а для проведения ремонта его необходимо передать муниципалитету. Для решения проблемы депутат направил обращения в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Удалось добиться и ремонта дорожного покрытия на улице Проезжей. О глубокой яме на этом участке рассказали родители учеников школы №24. По их словам, ежедневно отвозя детей на занятия, они опасались аварийных ситуаций. После обращения в администрацию Кировского района был проведен текущий ремонт силами районного ДЭУ.

Положительные изменения ожидаются и в городской больнице №40. После обращения пациентки, которая рассказала о сложностях с вызовом медперсонала в послеоперационной палате, вопрос был направлен в региональный Минздрав. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время в гинекологическом отделении установят современную беспроводную систему вызова персонала. У каждой кровати появятся тревожные кнопки, возле палат — сигнальные лампы, а медсестер обеспечат пейджерами. Сейчас для реализации проекта готовится необходимая документация.