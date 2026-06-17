В Свердловской области врачей вооружают искусственным интеллектом

ИИ помогает медикам в работе с пациентами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители медицинского сообщества Свердловской области обсудили в Красноуфимске внедрение искусственного интеллекта в качестве рабочего инструмента в деятельность специалистов. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Именно под контролем Савиновой в Свердловской области идет трансформация системы здравоохранения, в том числе, за счет использования ИИ-технологий.

- Мы инвестируем не только в инфраструктуру, но и в знания наших руководителей: люди, которые понимают технологию, способны ее грамотно внедрить и получить реальный результат для пациентов, - говорит министр здравоохранения Свердловской области.

Искусственный интеллект применяется для расшифровки совещаний, также ИИ помогает врачам больше времени уделять пациентам, проводить более точную диагностику заболеваний и тщательнее работать с медицинскими картами.