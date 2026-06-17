Уральский депутат поддержал фестиваль «Индустриальная мистерия»

Фото: Марина Новоселова

Уличный фестиваль «Индустриальная мистерия», который прошел в поселке Бобровский Сысертского района, показал, как общими усилиями можно сделать территорию комфортнее и интереснее для жизни. На праздник собрались сотни жителей, волонтеров и представителей творческой молодежи.

— За один день удалось заметно преобразить пространство за парком «Бобрёнок», создать новые интересные объекты и наполнить территорию жизнью, — говорит депутат Государственной Думы Лев Ковпак.

Идея фестиваля родилась из особенностей самого места — его живописной природы и индустриального прошлого. Главной темой стал символический мост между прошлым и будущим.

На время фестиваля центральные площадки поселка превратились в большое творческое пространство. Ландшафтные дизайнеры помогли обновить набережную: здесь высадили более 200 растений. А во время одного из мастер-классов специалисты по формированию деревьев создали бонсай из обычной сосны. Рядом появилась новая зона отдыха для жителей и гостей поселка.

Еще одной заметной частью фестиваля стали муралы. Над ними работали не только профессиональные художники, но и сами жители Бобровского. Также состоялся конкурс арт-объектов, в котором приняли участие семь авторов.

Кульминацией программы стал финал конкурса дизайнеров «Одна модель: Индустриальная мистерия». Участники представили коллекции и образы в стилях стим-панк, железный рок и промышленное этно. Всего зрители увидели девять авторских работ.

Для гостей фестиваля работали творческие мастерские и фотозоны. Кроме того, можно было познакомиться со средневековыми реконструкциями, посмотреть рыцарские турниры, посетить ярмарку и заглянуть в «магический шатёр», где проходили духовные практики.

— Это только начало большой работы. Рад, что наша команда поддержала организаторов и оказала финансовую помощь в проведении фестиваля. Побольше бы таких инициатив, которые делают наши территории красивее, а людей — ближе друг к другу, — отметил Лев Ковпак.