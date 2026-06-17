Банк Уралсиб выступил генеральным партнёром премии «Клиника года–2026» в Челябинске

Для Уралсиба поддержка проекта «Клиника года» стала уже доброй традицией Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

11 июня состоялась торжественная церемония награждения медицинских клиник и врачей города Челябинска, принявших участие в ежегодном конкурсе «Клиника года». Банк Уралсиб выступил партнером премии и вручил победителям ценные призы.

Организатором премии «Клиника года» является Челябинский филиал Издательского дома «Комсомольская правда» при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области.

Проект «Клиника года» призван популяризировать профессию врача, показать важные достижения в медицинской сфере. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов, привлечь южноуральцев в самые достойные медицинские учреждения.

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

На церемонии награждения дипломы, наградные статуэтки, а также подарки от партнеров премии получили лучшие врачи, медицинские команды, руководители медучреждений как из государственной, так и из частной практики. Для них это не просто награды, а общественное признание огромного труда и терпения, отданных душевных сил и бессонных ночей, тяжелых операций и счастливых выздоровлений. Вручение премии традиционно прошло в торжественной и теплой обстановке.

- Для Уралсиба поддержка проекта «Клиника года» стала уже доброй традицией потому, что, во-первых, здоровье и медицина — это социально значимая сфера, напрямую влияющая на качество жизни людей в регионах и, во-вторых, в числе наших клиентов много медицинских учреждений, для которых разработаны комплексные решения – от зарплатных проектов до кредитования и эквайринга, – отметила Наталья Юдина, управляющий отделением Банка в Челябинске.

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