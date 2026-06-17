Забег, растяжка или гвозди? В Екатеринбурге пройдет масштабная зарядка со «Страной»

Фото: Андрей Редькин

Забег на 3 км, расслабляющая йога, гвоздестояние и чемпионат по настольному теннису — провести выходной активно приглашают уральцев уже в эту субботу. 20 июня с 10 утра стартует масштабный спортивный праздник от федерального застройщика «Страна Девелопмент». Зарегистрированные гости смогут принять участие в розыгрыше подарков.

Для болельщиков, детворы и жителей района подготовили мастер-класс по росписи шопперов, анимацию, конкурсную программу от ведущего и веселые старты.

Фото: Андрей Редькин

Каждый участник «Спортивной Страны», зарегистрировавшись по ссылке, становится участником розыгрыша подарков от застройщика и партнеров.

Место встречи — ЖК «Сибирский сад», бульвар рядом с домом «Медный квартал» (Сибирский тракт, 24д).

Маршрут забега пройдет через Парк им. Лесоводов России, настоящий природный заповедник в черте города, расположенный рядом с ЖК. Для жителей «Сибирского сада» рядом с жилым комплексом проектируется новый пешеходный переход через переулок Базовый и вход в парк имени Маяковского.

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