С начала сезона от присасывания клещей пострадали 15 тысяч свердловчан

Количество пострадавших в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Свердловской области от присасывания клещей с начала сезона пострадали 15 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и средних многолетних значений.

– С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 72 человека, на клещевой боррелиоз - 128 человек, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в лабораториях и медорганизациях исследовали 12,4 тысячи клещей. В 1,4% проб обнаружили клещевой энцефалит, в 48% случаев – лайм-бореллиоз, в 3,4% – моноцитарный эрлихиоз и еще в 1,1% – гранулоцитарный анаплазмоз.

Всего с начала года свердловчане поставили 101 тысячу прививок от клещевого энцефалита и провели более 239 тысяч ревакцинаций.